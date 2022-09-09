Брюссель, 9 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. О том, что «нужно готовиться к длительной войне», сообщил 9 сентября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По итогам встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном генсек альянса заявил, что ВСУ делает «некоторые успехи» под Херсоном и Харьковом. Однако считать, что всё скоро закончится, было бы ошибкой: «нужно готовиться к длительной войне».

Столтенберг добавил, что ВСУ имеет большую численность, так что сейчас надо обеспечить подготовку армии к зиме, «в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы».