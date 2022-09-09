Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В депо метрополитена Санкт-Петербурга доставили состав «Балтиец», состоящий из новых просторных вагонов. Об этом 9 сентября сообщил Telegram-канал «Новости транспорта 18+».

В Петербург прибыл состав «Балтиец». Скриншот публикации в Telegram-канале «Новости транспорта 18+» Telegram-канал «Новости транспорта 18+»

После прибытия в город состав проследовал в электродепо «Автово». «Балтийца» ожидают пусконаладочные работы. Вагоны для состава производят на предприятии «Трансмашхолдинг».

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что дверные проёмы в новых вагонах стали шире на 140 сантиметров. Состав оснащён отечественным тяговым приводом с асинхронными электрическими двигателями. Установлены и системы обеспечения воздухом с функцией его обеззараживания.

Отметим, что испытания состава «Балтиец» состоятся в сентября–октябре 2022 года. Их результаты помогут принять решение о запуске массового производства новых вагонов.

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