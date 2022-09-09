Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Авторы расширенной вселенной DC раскрыли имя суперзлодея Джокера в комиксе Flashpoint Beyond. Об этом пишет портал NME.

Цитата из к/ф «Джокер». реж Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Сюжет выпуска разворачивается в альтернативной вселенной, где Джокером стала мать оригинального Бэтмена, а место супергероя занял Уэйн Томас, отец Брюса Бэйна. В ходе диалога героиня заявила, что узнала от Психопирата, что настоящее имя Джокера — Джек Освальд Уайт. Также в комиксе Flashpoint Beyond оригинальный Джокер не стал антагонистом, выбрав путь семьянина.

Напомним, вторая часть кинокомикса «Джокер» выйдет 4 октября 2024 года. Главные роли в картине исполнят Хоакин Феникс и певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта).

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