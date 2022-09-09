Владимир, , 16:44 — REGNUM В новом учебном году по программе «Земский учитель» к работе в школах Владимирской области приступили шесть преподавателей, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе администрации региона.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

На работу во Владимирскую область приехали педагоги из Алтайского и Пермского краёв, Дагестана, Нижегородской, Ленинградской и Самарской областей. Они будут преподавать русский язык и литературу, математику и информатику, английский и немецкие языки в городских школах Покрова, Кольчугина, Камешково, Радужного, посёлке Вольгинский и Никологорской школе Вязниковского района.

Педагоги получили единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. по условиям программы они должны отработать в учебных заведениях не менее пяти лет.