Анкара, 9 сентября 2022, 16:33 — REGNUM Вопрос скидки на газ для Турции обсуждался 9 сентября главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.
По словам турецкого лидера, он очень рад, что Москва не вводит никаких санкций против Анкары. Эрдоган заявил, что республика также сама увеличивает добычу газа, в следующем году заработает новое месторождение.
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