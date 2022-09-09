Анкара, 9 сентября 2022, 16:33 — REGNUM Вопрос скидки на газ для Турции обсуждался 9 сентября главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
kremlin.ru
«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку».
Реджеп Тайип Эрдоган

По словам турецкого лидера, он очень рад, что Москва не вводит никаких санкций против Анкары. Эрдоган заявил, что республика также сама увеличивает добычу газа, в следующем году заработает новое месторождение.

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