Анкара, 9 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Вопрос скидки на газ для Турции обсуждался 9 сентября главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган «Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку».

По словам турецкого лидера, он очень рад, что Москва не вводит никаких санкций против Анкары. Эрдоган заявил, что республика также сама увеличивает добычу газа, в следующем году заработает новое месторождение.