Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Генеральным директором авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»)назначен Ян Бург, который с 2018 года работал в должности заместителя генерального директора — технического директора компании, а с марта 2022 года — исполняющим обязанности гендиректора, сообщили в пресс-службе компании.

Пресс-служба авиакомпании «Россия» Boeing 777-300ER «Великий Новгород»

«Благодаря эффективной организации работы технического блока было обеспечено динамичное развитие производственной деятельности всей авиакомпании», — заметили в пресс-службе.

При непосредственном участии Бурга «Россия» успешно реализовала проект по вводу в эксплуатацию нового для авиакомпании типа воздушных судов — «Суперджет 100», а также получила расширенный сертификат ФАП-285 Росавиации на выполнение технического обслуживания воздушных судов, зарегистрированных в государственном реестре России.

«Все самолеты иностранного производства были переведены в российскую юрисдикцию. Новая сертификация позволила авиакомпании продолжить безопасную эксплуатацию лайнеров Boeing и Airbus под флагом Российской Федерации», — добавили в компании.