Саратов, 9 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Саратовской области в первый день выборов губернатора и депутатов облдумы проголосовали более 200 тыс. человек. Данные по состоянию на 15:00 (местное время) приводит региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«По состоянию на 15:00 на выборах губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва проголосовали 211 679 избирателей, что составило 11,55% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении.

В списки избирателей вошли более 1,8 млн человек, голосовать впервые из них будут 21 242 жителя.

Ранее ИА REGNUM передавало, нарушения закона «О персональных данных» фиксируют избирательные комиссии Саратовской области.

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