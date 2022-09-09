Ярославль, , 16:32 — REGNUM 9 сентября по состоянию на 15:00 в выборах губернатора Ярославской области приняли участие 42 865 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный избирком.

Выборы в Ярославской области

Всего в регионе зарегистрировано 994 418 избирателей. В первые часы выборов явка составила 4,48%.

В выборах принимают участие врио губернатора Михаил Евраев, Игорь Милорадов от партии «Коммунисты России», Михаил Парамонов от КПРФ, Владимир Смирнов от ЛДПР и Константин Тукеев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

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