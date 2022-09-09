Калуга, 9 сентября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Калужской области полицейские изъяли у жителя соседнего региона более 21 кг наркотиков, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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В ходе досмотра автомобиля, находящегося в пользовании задержанного, сотрудниками полиции в багажнике был обнаружен мешок, в котором находилось несколько пакетов с расфасованным веществом. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством. По версии правоохранителей, гражданин прибыл на территорию калужского региона с целью приобретения и последующего сбыта наркотического средства третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В отношении подозреваемого в наркопреступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.