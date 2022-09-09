Донецк, 9 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика передала представителям киевского режима труп британского наёмника Пола Ури, умершего в следственном изоляторе, сообщила 8 сентября уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

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Напомним, пленный наёмник умер 10 июля от хронических болезней.

«Тело пленного британского наемника Пола Ури, который 10 июля текущего года скончался вследствие хронических заболеваний в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы республики, на днях передано [Киеву]», — указано в сообщении пресс-службы.