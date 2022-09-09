Москва, 9 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 сентября будет понижена с нынешних 3368,9 рубля до 2962,9 рубля за тонну. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Одновременно с этим пошлина на вывоз ячменя увеличится с 2699,2 рубля до 2717,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз кукурузы — с 3663,7 рубля до 3784,4 рубля за тонну.

Уточняется, что ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в $316,8 за тонну, на ячмень — $292,5 за тонну, на кукурузу — $317,6 за тонну.