Ярославль, 9 сентября 2022, 16:36 — REGNUM В Ярославле в первый день выборов избиратели отдали предпочтение дистанционному электронному голосованию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ДЭГ.

Дистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование
Er. ru

Согласно сведениям областного избиркома, в выборах губернатора по состоянию на 15:00 приняли участие 42 тысячи 865 человек. К 16:24 22 тысячи 512 человек на этих выборах предпочли проголосовать дистанционно.

На выборах депутатов муниципалитета Ярославля проголосовали электронно 14 тысяч 524 человека.

В других районах области в местных кампаниях электронное голосование не так популярно. Например, на выборах депутатов муниципального Совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района дистанционно проголосовали всего 9 человек — половина из выбравших такой способ голосования.

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