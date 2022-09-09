Ярославль, 9 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Ярославле в первый день выборов избиратели отдали предпочтение дистанционному электронному голосованию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ДЭГ.

Er. ru Дистанционное электронное голосование

Согласно сведениям областного избиркома, в выборах губернатора по состоянию на 15:00 приняли участие 42 тысячи 865 человек. К 16:24 22 тысячи 512 человек на этих выборах предпочли проголосовать дистанционно.

На выборах депутатов муниципалитета Ярославля проголосовали электронно 14 тысяч 524 человека.

В других районах области в местных кампаниях электронное голосование не так популярно. Например, на выборах депутатов муниципального Совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района дистанционно проголосовали всего 9 человек — половина из выбравших такой способ голосования.