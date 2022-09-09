Москва, 9 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. У России есть полные данные о вывозе зерна по стамбульским договорённостям с территории б. УССР. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

«У нас каждый ход записан. Здесь ошибок никаких нет. Из 87 кораблей, которые вышли из портов с зерном, 32 остались в Турции — и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция страна-организатор всего этого процесса. Безусловно, имеет на это право», — заявил Путин.

«Три направлены в ЮАР, три — в Израиль, семь — в Египет, 30 — в Евросоюз и только два — в беднейшие страны по продовольственным программам программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тыс. тонн и всего 3%», — указал он.