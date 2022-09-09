Денис Абрамов,
9 сентября 2022, 17:49 — REGNUM Торжественная церемония открытия первого в России монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, прошла на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова.
Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На постамент была установлена одна из самых популярных в чрезвычайном ведомстве моделей авиатехники — вертолёт Ми-8. Памятник получил имя советского и российского военного летчика генерал-лейтенанта Рафаиля Закирова — человека, который стал одним из создателей авиации в структурах МЧС России.
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Как отметил в своем приветственном слове глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, спасатели одними из первых прибывают на место чрезвычайной ситуации и нередко бывают случаи, когда без авиации оперативно прийти на помощь не предоставляется возможным: тогда в дело вступают лётчики.
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Медаль Нестерова — государственная награда РФ, которая была названа так в честь Петра Нестерова, российского военного летчика, участника Первой мировой войны, одного из основоположников высшего пилотажа (одна из самых известных фигур высшего пилотажа — петля Нестерова, или «Мёртвая петля»)
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Наши сотрудники МЧС иногда ценой своих жизней спасают людей в непростых, порой невозможных условиях. Рад, что монумент, которому пока нет аналогов в России, будет располагаться именно в Минеральных Водах и служить напоминанием всем нашим гостям о героических поступках российских спасателей — как тех, кто сегодня трудится в структурах МЧС, так и тех, кого с нами уже нет», — подчеркнул Сергиенко.
Возложение цветов к памятнику авиаторам МЧС России
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник получил имя советского и российского военного летчика генерал-лейтенанта Рафаиля Закирова — человека, который стал одним из создателей авиации в структурах МЧС России
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику авиаторам МЧС России
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В церемонии приняли участие начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий генерал-лейтенант Андрей Попов, советник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Михаил Зорин, вдова Рафаиля Шакуровича и сотрудники чрезвычайного ведомства. Участники церемонии возложили цветы к новому монументу, а также почтили память погибших летчиков-спасателей минутой молчания.
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова
Денис Абрамов © ИА REGNUM