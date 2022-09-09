9 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 17:49 — REGNUM Торжественная церемония открытия первого в России монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, прошла на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова.

Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

На постамент была установлена одна из самых популярных в чрезвычайном ведомстве моделей авиатехники — вертолёт Ми-8. Памятник получил имя советского и российского военного летчика генерал-лейтенанта Рафаиля Закирова — человека, который стал одним из создателей авиации в структурах МЧС России.

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Как отметил в своем приветственном слове глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, спасатели одними из первых прибывают на место чрезвычайной ситуации и нередко бывают случаи, когда без авиации оперативно прийти на помощь не предоставляется возможным: тогда в дело вступают лётчики.

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Медаль Нестерова — государственная награда РФ, которая была названа так в честь Петра Нестерова, российского военного летчика, участника Первой мировой войны, одного из основоположников высшего пилотажа (одна из самых известных фигур высшего пилотажа — петля Нестерова, или «Мёртвая петля») Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Наши сотрудники МЧС иногда ценой своих жизней спасают людей в непростых, порой невозможных условиях. Рад, что монумент, которому пока нет аналогов в России, будет располагаться именно в Минеральных Водах и служить напоминанием всем нашим гостям о героических поступках российских спасателей — как тех, кто сегодня трудится в структурах МЧС, так и тех, кого с нами уже нет», — подчеркнул Сергиенко.

Возложение цветов к памятнику авиаторам МЧС России Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник получил имя советского и российского военного летчика генерал-лейтенанта Рафаиля Закирова — человека, который стал одним из создателей авиации в структурах МЧС России Денис Абрамов © ИА REGNUM

Возложение цветов к памятнику авиаторам МЧС России Денис Абрамов © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий генерал-лейтенант Андрей Попов, советник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Михаил Зорин, вдова Рафаиля Шакуровича и сотрудники чрезвычайного ведомства. Участники церемонии возложили цветы к новому монументу, а также почтили память погибших летчиков-спасателей минутой молчания.

Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах Денис Абрамов © ИА REGNUM