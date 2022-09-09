Ижевск, , 16:23 — REGNUM Удмуртия дополнительно получит 47,3 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Исаева («Единая Россия»).

Поликлиника Александр Комаров © ИА REGNUM

По словам парламентария, комиссия Совета Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ.

Средства направят на модернизацию медицинских учреждений в трех районах республики: около 10 млн рублей — на частичный ремонт стационара Балезинской больницы, около 9,5 млн рублей — на строительство модульного ФАПа в деревне Старый Чультем Завьяловского района, здесь ранее не было здания фельдшерско-акушерского пункта, действующий ФАП располагается в здании детского сада на условиях аренды. Еще 18,3 млн рублей пойдут на капитальный ремонт стационара Вавожской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в перечне поручений премьер-министра России по итогам поездки в Удмуртии несколько пунктов касались учреждений здравоохранения. В частности, два поручения касаются Глазова. Правительству региона поручено представить перечень необходимого медицинского оборудования для Глазовской межрайонной больницы. Также необходимо определить источники финансирования реконструкции филиала реабилитационного центра «Адели» в Глазове.

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