Ижевск, 9 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Удмуртия дополнительно получит 47,3 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Исаева («Единая Россия»).

Александр Комаров ИА REGNUM Поликлиника

По словам парламентария, комиссия Совета Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ.

Средства направят на модернизацию медицинских учреждений в трех районах республики: около 10 млн рублей — на частичный ремонт стационара Балезинской больницы, около 9,5 млн рублей — на строительство модульного ФАПа в деревне Старый Чультем Завьяловского района, здесь ранее не было здания фельдшерско-акушерского пункта, действующий ФАП располагается в здании детского сада на условиях аренды. Еще 18,3 млн рублей пойдут на капитальный ремонт стационара Вавожской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в перечне поручений премьер-министра России по итогам поездки в Удмуртии несколько пунктов касались учреждений здравоохранения. В частности, два поручения касаются Глазова. Правительству региона поручено представить перечень необходимого медицинского оборудования для Глазовской межрайонной больницы. Также необходимо определить источники финансирования реконструкции филиала реабилитационного центра «Адели» в Глазове.

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