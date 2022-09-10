10 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

«Реальность не меняется просто потому, что вы совсем сошли с ума», — считает пользователь сети.

Александр Белов, , 10:18 — REGNUM На фоне дефицита природного газа и бьющих все рекорды цен на это топливо руководство Европейского союза решило ввести лимит на то, за какую цену страны Европы готовы покупать этот газ. Пользователи Twitter, а также читатели интернет-изданий оценили саму идею установления максимальной цены на дефицитный товар.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Без российских ресурсов ЕС просто нет. Нравится ли это кому-то или нет, но это так», — отметил пользователь FmrDr. G. MOYO под заметкой агентства Reuters.

«Должна ли Россия согласиться с ценовым потолком и смиренно предложить газ ЕС? В таком случае, я бы сказала, что в ЕС сидят дураки: почему бы тогда не попросить Россию давать газ бесплатно, вместо того чтобы вводить ограничения цены? Они слишком щедры», — указал Monnanaka.

«Нельзя установить лимит цены на то, чем не владеешь. Но можно субсидировать это. Это если кто-то готов дать его вам», — указал в свою очередь пользователь Alkhalifa.

Со своей стороны пользователь tlb3047 напомнил о том, как власти стран ЕС повели себя на начальных этапах специальной военной операции по денацификации территории бывшей УССР.

«Это как зайти в мою пекарню и сказать, за сколько я должен продать тебе мой хлеб», — привел пример пользователь Bradley Larcher.

Читайте также: Соцсети: «А ведь еще даже не зима!» — Германия уже платит за газ рублями

«Напоминает то, как отказывались платить рублями. Думали, что получится. Они не хотят лишиться энергоносителей. Однако актуален другой вопрос: не откажется ли Россия от поставки энергоносителей, если они не отменят санкции? Может, Путин собирался использовать ограничения в качестве предлога», — отметил он.

Такого же мнения придерживается и пользователь Roland Barth, по словам которого результат введения любого ограничения на цену поставляемого газа очевиден — прекращение поставок.

«Возможно, ЕС передумает, когда настанет зима», — подчеркнул C360.

Холод Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

При этом, как сообщает Reuters, министры энергетики стран — членов Евросоюза не пришли к консенсусу относительно этого шага. Источник агентства подчеркнул, что Еврокомиссия должна подготовить предложение, которое поспособствовало бы снижению стоимости голубого топлива, при этом не ставя под угрозу его поставки в ЕС.

«Так значит, там еще не все лишились остатков ума?» — отреагировал на это сообщение пользователь healthcare. vic. vega.

«Вменяемые министры ЕС? Кто бы мог подумать!» — заявил Kwisatz Haderach HappyMerlot.

Иную точку зрения на то, почему министры ЕС не пошли на введение такой меры, привел пользователь Moz.

«Если бы они могли на самом деле ввести на них [цены на газ] ограничения, они бы поддержали это решение. Нельзя просто топнуть ногой и добиться своего», — написал он.

«Ваше восприятие реальности меняется вместе с эмоциональным мышлением, но не наоборот. Реальность не меняется просто потому, что вы совсем сошли с ума», — добавил он.

Читайте развитие сюжета: В Совете Евросоюза заявили о падении производства электроэнергии