Москва, 9 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В портах европейских стран скопилось большое количество российских удобрений. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Владимир Путин

«Большое количество наших удобрений скопилось, — там, по-моему, сотни тысяч тонн, — скопилось в некоторых портах европейских стран. Наши производители — речь, по-моему, идёт прежде всего о калийных удобрениях, — готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос», — заявил Путин.