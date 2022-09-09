9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Филипп Киркоров нашел для себя оскорбительным критику россиян в сторону Пугачевы за её «отпуск» в Израиле. Сеть ответила уверенно.

Иван Коновалов, , 17:30 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров на премьере нового клипа JONY обратился к российской общественности, заступившись за свою бывшую жену Аллу Пугачеву, которая ранее вернулась в РФ из формального отпуска на берегах Израиля. Певец снова почувствовал себя свыше и приказал россиянам «прекратить обсуждать и осуждать» решения великовозрастной певицы, ссылаясь на её поступки для страны.

Филипп Киркоров Serge Serebro

Журналисты телеграмм-канала Super.ru передали следующие слова эпатажного певца: «Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Какие-либо её поступки? Она настолько уже там, наверху. Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас приписывать ей что-либо негативное!»

Забавно наблюдать то, как Филипп Киркоров, оценивая положительные стороны творчества Пугачевой в развитии отечественной музыки, проговаривается на указательном местоимении «этой» в сочетании с названием страны, подарившей ему деньги и славу. Либеральная общественность всё никак не может принять свою зависимость даже от банальной жизни в России. Несмотря на то, что нынешний супруг «примадонны» Максим Галкин остался за границей (и теперь испытывает проблемы с концертной деятельностью, Киркоров здраво оценивает тот факт, что российский гонораров и аудитории по ту сторону границы у него не будет. Поэтому держите себя в руках, Филипп Бедросович, если ещё хотите зарабатывать на добропорядочных россиянах.

В Сети Киркорова также пытались поставить на место, напомнив ему, что в реалиях современного интернета человек волен высказываться свободно, всё зависит от его совести. «А кто такой Киркоров, чтобы кому-то что-то запрещать», — вопрошает пользователь «Яндекс. Дзен» Татьяна Владимирова.

«Филя сам на грубость нарывается», — отметила Наталья Доагунова.

«В Англии есть Лиз Трасс, а в России появился Фил Страз», — дал новое имя певцу пользователь Геннадий О. «Великий и могучий» Фил Страз… Так и видится картинка… Стоит такой весь в стразах, ножкой топает и глаголет: «Не сметь! Своё суждение иметь», — фантазирует Ирина Кузнецова.

Филипп Киркоров Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вот именно поэтому А. Б. и должна знать цену уважения и любви к своей стране, к своему народу, быть патриотом своей страны, где её мудрость и любовь к Родине, которую мы должны черпать от её поведения, а что творит А. Б.? Народ наш беспредельно честен по отношению к ней на данный момент, она своим поведением позволяет сама к ней так относиться. Пусть со стороны посмотрит на себя. Мы любим свою Родину», — пишет Татьяна Семикина.

«Конечно она много сделала. Создала гейклуб имени себя. Совсем не бедненький. За счёт налогоплательщиков, ведь налоги только для народа», — утверждает Наталья.

«Чем выше забрался в гору, тем сильнее будет падение и меньше возможности выжить после этого, поэтому если ты забрался на верх, то берегись, падение будет страшным, что с этой бабкой и случилось…» — констатирует Олег Н.

«Они всё-таки неадекватно себя воспринимают, мания величия уже на грани с психиатрией, а кто им позволил достичь высот, тех сейчас и унижают», — расставила точки над «i» Елена Заморена.