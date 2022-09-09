Москва, 9 сентября 2022, 16:19 — REGNUM Видео переброски войск и военной техники на харьковское направление опубликовало Минобороны РФ 9 сентября.

Заснято передвижение колонны с БТР-82А и с буксируемыми грузовиками гаубицами.

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