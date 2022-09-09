Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Санкт-Петербург продолжает отправлять в Мариуполь различную помощь, на этот раз в город-побратим направили 30 пассажирских автобусов. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Демонстрация новых автобусов в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Город в Донецкой Народной Республике получит транспорт двумя партиями. Сначала доставят 12 машин, а затем остальные 18 автобусов. Ранее Смольный отмечал, что в Мариуполь будут отправлены автобусы, высвободившиеся в результате транспортной реформы, в ходе которой дизельные автобусы меняются на машины на газомоторном топливе.

«Помогаем Мариуполю по всем направлениям. Отправили туда строительную технику и пассажирские автобусы. Восстановили к первому сентября школы и детские садики. Сейчас строители работают с жилым фондом. Взяли шефство над зоопарком. Планируем восстановить трамвайное движение», — поделился планами губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что Петербург направляет гуманитарную помощь жителям Донбасса и помогает в восстановлении жилой и социальной инфраструктуры города.