Москва, , 16:14 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России рассказали немало занимательных и странных историй со всех уголков страны. Школа для одного, тушение пожара нечистотами, рогатые курицы. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве из-за «тик-тока» взорвалась квартира. «Интересная Москва» пишет, что жителю столицы так понравился ролик, где сыр плавят газовой горелкой, что он решил его повторить. Увы, ситуация вышла из-под контроля. Баллончик с газом загорелся, мужчина бросил его в ванну, раздался взрыв. Выбило окна в двух комнатах. К счастью, сам «кулинар» не пострадал. Полиция проводит проверку.

В колонии строгого режима в Костроме один из заключенных попросил разрешения сделать воздушного змея. Сотрудники УФСИН обдумали просьбу и решили провести конкурс на лучшего змея. «Строгий суд выбрал команду победителей, у которой змей получился самый четкий и летал по понятиям. Впрочем, всех остальных участников конкурса тоже наградили грамотами в разных номинациях», — сообщает «Страновед».

Осень — сезон заготовки овощей и фруктов. Житель Воронежа пошел гораздо дальше и стал консервировать не компоты и огурцы, а марихуану. При обыске в его гараже нашли 41 трехлитровую банку с наркотическим растением. «Воронеж №1» передает, что марихуану он выращивал тут же в гараже, а упаковку осуществлял вакуумным способом.

Северо-Западный федеральный округ

«В пакете бомба», — так говорил петербуржец, позвонивший по экстренному номеру «112». Оказалось, он забыл в вагоне метро пакет с документами. Первый раз он позвонил и просто попросил найти пакет. Через некоторое время, не получив ответа, набрал снова, но на этот раз сказал, что в пакете находится бомба. Забытую вещь тут же нашли, опасных предметов рядом с документами не оказалось. Сейчас гражданин находится в изоляторе. Решается вопрос об уголовном деле, узнали «Невские новости».

У российского импорта появилась новая интересная позиция: Выльгортская фабрика из Коми разместила свои валенки на ebay. Не иначе, как близкая зима подогревает в Европе интерес к валенкам, иронизируют «Усы Печорина».

«Балтийский форпост» пишет, что умельцы Калининградского янтарного комбината сделали большую статую амурского тигра. На нее ушло 53 килограмма янтаря. Работа заняла два месяца. Сейчас скульптура экспонируется на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и стала здесь своего рода визитной карточкой Калининградской области.

Приволжский федеральный округ

«Как интересно у нас в стране закручивается история», — пишет «Нижний гиперболоид». Здание юридического факультета ННГУ решили отдать Нижегородской епархии под воскресную школу. Раньше в здании располагался дом причта храма. После революции, когда массово закрывали храмы, здесь разместились учебные заведения. Сейчас все вернулось обратно.

Udm-Info узнал грустную историю удмуртского студента. Юноша познакомился с девушкой на сайте знакомств. Та рассказала, что в Ижевске проходит выставка Ван Гога, на которую она мечтала сходить, но не может из-за дороговизны. Молодой человек не поскупился и перевел на билеты 60 тысяч рублей. С этого момента девушка перестала выходить на связь. Теперь ее разыскивают и неудачливый кавалер, и полиция.

История, которую нарочно не придумаешь, произошла около Самары. Возле мусорных контейнеров в поселке Шмидта произошло возгорание, и надо было срочно принять меры, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Мимо проезжал ассенизатор. Недолго думая, водитель начал тушить пожар нечистотами. «Все это было бы смешно, если бы не касалось человеческих жизней и имущества. Похожее происшествие произошло в 2020 году — тогда сгорело 10 домов. Так что благодарим ответственного водителя за смелость и сообразительность, а запах как-нибудь выветрится», — отмечает «Злой самаритянин».

В Ульяновске придумали средство для борьбы с лихачами-мотоциклистами, которые не дают спать горожанам по ночам. В городе появится спецотряд полиции на мотоциклах. «Ульяновский патриот» пишет, что инициативу поддержали и многие мотоциклисты Ульяновска.

Южный федеральный округ

Рогатые куры, точнее странные дорожные знаки с изображением рогатых кур, появились на дорогах Красной Поляны. Правда, провисели они недолго. Полицейские их сняли и начали проверку, знает «Типичный Сочи».

В Волгограде телефонные террористы расширили «ассортимент» знаний, которым якобы угрожает взрыв. На днях кроме детских садов, заводов и торговых центров неизвестные принялись «минировать» монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Чтобы он не взлетел на воздух, минеры требовали один биткоин на криптовалютный кошелек, пишут «Новости Волгограда».

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье сотрудники «Газпрома» устроили несанкционированную свалку. Курьез в том, что вместе с мусором они выкинули документы с печатями компании и старые спецовки с надписью «Газпром». Найти их инспекторам Россельхознадзора не составило никакого труда, рассказывает Newstracker. Поименно виновников установить не удалось, но руководству «Газпром трансгаз Ставрополь» вынесли предостережение.

В Карачаево-Черкесии нет моря, зато нашлись медузы. Их поймали в городском пруду Черкесска. Спасатели говорят, что медузы не ядовитые, появились из-за аномальной жары. При похолодании эти беспозвоночные исчезнут, пишут «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

В Артемовском-на-Урале местный житель продает клеща на «Авито». «Екатеринбург №1» передает, что клеща зовут Кеша. Автор объявления уверяет, что питомец не опасен, и просит за него 900 рублей.

Сибирский федеральный округ

В Барабинске ветром сдуло один из самых скандальных домов города. Речь идет о построенном в 2017 году многоквартирнике. Для расселения аварийного жилья тогда сдали три многоквартирных дома. Один разрушился вскоре после того, как туда заселили людей. Во второй даже не успели никого заселить. Третий продержался дольше других и пал жертвой сильного ветра. Впрочем, пишет «Атас. Сибирь», от ветра разрушился только он. Другие дома новосибирского города не пострадали.

Дальневосточный федеральный округ

В селе Ямск на Колыме один учитель будет весь год учить одного ученика. Школьник пройдет курс третьего класса. «Смотровая вышка» отмечает, что для отдаленных сел такая история обычна. Зато ученики не списывают контрольные и всегда готовят домашние задания.

Житель Владивостока не раз парковался на пешеходной «зебре» возле дома и устал от штрафов ГИБДД и жалоб соседей. В итоге он попросту закрасил «зебру», передает Vdk. nadzor. Нет «зебры» — нет проблем… Однако на деле проблемы как раз сейчас и начались.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 16 сентября.