Тамбов, 9 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Явка избирателей 9 сентября по состоянию на 15:00 в Тамбовской области составила 14,80%, сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

С 9 по 11 сентября в Тамбовской области работают 883 постоянно действующих избирательных участка, ещё два временных пункта для голосования организованы в больницах Тамбова.

Впервые в жизни в регионе будут голосовать 8 268 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области проходят 19 избирательных кампаний, в том числе досрочные выборы главы региона.