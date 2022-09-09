Москва, 9 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. РФ никто не ждет на Востоке с «распростертыми объятиями». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сказавшего, что экономика РФ адаптируется к новым реалиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Проблемы в области производства до конца пока остаются неясными, — констатировал Ковригин. — Многие предприятия используют накопившиеся у них на складах запасы сырья и товаров. Производственные и логистические цепочки резко и безоговорочно разорваны. С «распростёртыми объятиями» на Востоке нас никто не ждёт. И сможет ли российский производитель быстро восстановить эти цепочки — пока вопрос. В некоторых отраслях мы сумели наладить импортозамещение (продовольствие, одежда, сфера услуг и т.п.). Но вот как быстро мы сможем это сделать в тех отраслях, которые были глубоко интегрированы с Европой и США (авиастроение, высокотехнологичное производство и т.п.)? Сомневаюсь, что это так легко».

Как полагает Ковригин, проблемы этих производителей обернутся снижением налогооблагаемой базы и потерей рабочих мест.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительское поведение в РФ возвращается к моделям 2021 года.