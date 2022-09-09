Москва, 9 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Потребительское поведение в РФ медленно, но верно возвращается к моделям 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о плавной адаптации экономики РФ к новым реалиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Глубокой рецессии действительно не случилось. Пик спада потребительского спроса пройден. Потребительское поведение медленно, но верно возвращается к моделям прошлого года. Да, товары сегмента «лакшери» стали покупать реже. Но это не является критичным для экономики. Оснований для новых скачков потребительского спроса резко вниз сейчас оснований нет, — сказал Ковригин. — Сильных катаклизмов не случилось и на рынке труда. Резкого падения реальных располагаемых доходов населения удалось избежать. Кривая бедности резко вверх не шагнула. Однако это пока не повод для радости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мишустина, замедление динамики в российской экономике было неизбежным, но оно не стало разрушительным.