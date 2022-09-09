Калуга, 9 сентября 2022, 16:23 — REGNUM В Калуге учащиеся школы №25 и лицея №36 приняли участие в областной профилактической акции «На дороге без ошибок». Об этом 9 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.
В утренние часы перед началом учебных занятий школьники с педагогами вышли в рейд на перекрестки, расположенные возлео своих учебных заведений, с целью пропаганды правильного поведения на дороге. Водителям-родителям, которые подвозили детей к школе, вручали письма с обращениями о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, напомнили об использовании автокресел и применении ремней безопасности, а юным пассажирам назидательно советовали не отвлекать водителей от управления транспортным средством. Не остались и без внимания юные велосипедисты. Учащиеся из отряда ЮИД «Зеленый свет» школы №25 строго следили за соблюдением требований правил перехода проезжей части. Своих сверстников, которые, не спешиваясь, переезжали на велосипеде по пешеходному переходу, юидовцы наставляли на правильное поведение. Вместе с ними они прошли безопасный путь по переходу пешком.
В рамках акции учащиеся лицея провели фоточеллендж. На личных страничках в социальных сетях лицеисты разместили свои фотографии с плакатами, призывающими всех соблюдать дорожные правила.
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