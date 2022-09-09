Калуга, 9 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Калуге учащиеся школы №25 и лицея №36 приняли участие в областной профилактической акции «На дороге без ошибок». Об этом 9 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Калуге Учащиеся из отряда ЮИД «Зеленый свет» следят за соблюдением требований правил перехода проезжей части.

В утренние часы перед началом учебных занятий школьники с педагогами вышли в рейд на перекрестки, расположенные возлео своих учебных заведений, с целью пропаганды правильного поведения на дороге. Водителям-родителям, которые подвозили детей к школе, вручали письма с обращениями о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, напомнили об использовании автокресел и применении ремней безопасности, а юным пассажирам назидательно советовали не отвлекать водителей от управления транспортным средством. Не остались и без внимания юные велосипедисты. Учащиеся из отряда ЮИД «Зеленый свет» школы №25 строго следили за соблюдением требований правил перехода проезжей части. Своих сверстников, которые, не спешиваясь, переезжали на велосипеде по пешеходному переходу, юидовцы наставляли на правильное поведение. Вместе с ними они прошли безопасный путь по переходу пешком.

В рамках акции учащиеся лицея провели фоточеллендж. На личных страничках в социальных сетях лицеисты разместили свои фотографии с плакатами, призывающими всех соблюдать дорожные правила.