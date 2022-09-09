Москва, , 16:11 — REGNUM Россия не может позволить себе держать резервы в долларах или евро, франках или иенах, и ей приходится вспоминать о юанях и рупиях, дирхамах и гонконгских долларах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил профессор ВШЭ, инвестбанкир, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал высказывание помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что доллар и евро нужно менять не на юани, а на рубли и «инвестировать в себя».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Звучит красиво. Зачем инвестировать в какой-то юань, если лучше, как говорится, все в дом. Но есть тут одно, как говорится, небольшое, но существенное «но». Для чего вообще в принципе формируются ЗВР? — поинтересовался Коган. — Золотовалютные резервы можно рассматривать как страховой фонд и подушку безопасности на случай дестабилизирующей ситуации на финансовых рынках. Поэтому государство стремится поддерживать их на должном уровне, чтобы в экстренных ситуациях использовать эти средства. И опять же, для чего используются средства из ЗВР? Для финансирования дефицита платёжного баланса, для проведения интервенций на валютных рынках, для поддержания курса национальной валюты, для проведения выплат по социальным обязательствам, для покрытия внешнего госдолга, для поддержания необходимого уровня ликвидных активов в экономике. А теперь представим себе ситуацию — нужно срочно покрыть обязательства по внешнему долгу или профинансировать импорт. А вот в резервах, пардон, мышь повесилась. И чего тогда? Будем лихорадочно искать живую мышь?»

Как подчеркнул Коган, сегодня Россия не может позволить себе держать резервы в долларах или евро, франках или иенах.

«Тут уж приходится вспоминать о юанях и рупиях, дирхамах и гонконгских долларах. Полноценная ли это замена обычным резервным валютам? Не совсем, конечно. Есть у этих валют свои минусы, — констатировал Коган. — А что, есть иные варианты? Золото? Ну так тоже сегодня пойди продай его. Можно ли держать ЗВР в товарах? К примеру, в запасах зерна или металлов. Какую-то часть, наверно, можно. Но опять же встаёт вопрос ликвидности. Да и цена… Сегодня зерно в цене. А завтра? Скупать компании по всему миру? Тоже, кстати, можно. Однако тут вопрос — а кто сможет выступить их собственниками?»

По словам профессора, можно найти еще огромное количество вариантов, в чем стоило бы держать резервы.

«Но в итоге снова встанут всё те же вопросы — ликвидности, стабильности, надёжности и так далее», — подытожил Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замещение Россией доллара на юань назвали не замещением, а зависимостью.

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