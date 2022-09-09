Салехард, , 16:10 — REGNUM На Ямале решена проблема обманутых дольщиков. Об этом сообщаетпресс-служба главы региона.

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Последний, состоящий в Едином реестре проблемных объектов России, дом в Тарко-Сале по улице Республики, построен, и 32 некогда обманутых дольщика могут оформить квартиры в собственность.

Отмечается, что на территории России осталось порядка 1249 проблемных объектов. Среди них сейчас нет ямальских.

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