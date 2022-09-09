Кишинёв, , 16:10 — REGNUM Сельское хозяйство в Молдавии является весьма рискованным, поэтому нужно снизить налоговую нагрузку на аграриев. Такое заявление 9 сентября распространила пресс-служба ассоциации «Сила фермеров».

Фермеры с семьями Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

«Мы считаем, что применяемый на данный момент механизм налогообложения является несправедливым, — говорится в сообщении. — Ассоциация «Сила фермеров» выступает за введение сводного (единого) налога в сельском хозяйстве, исчисляемого за единицу площади сельскохозяйственных угодий в кредитной функции».

Фермеры призывают, чтобы единый налог заменил все центральные и местные налоги и сборы. Они предлагают ввести новую систему в 2023 году в трёх районах в качестве пилотного проекта.

Напомним, в Молдавии во второй половине лета началась сильная засуха, что негативным образом сказалось на урожае. Кроме того, за последний год резко выросли цены на дизельное топливо и удобрения. Фермеры заявляют, что без поддержки государства многим грозит банкротство.

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