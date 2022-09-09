Чебоксары, , 16:09 — REGNUM В Ульяновской области внедряют автоматизированную систему управления дорожным движением и обсуждается вопрос об увеличении приборов фиксации нарушений ПДД. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Светофор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам главы минтранса Сергея Воронцова, решается вопрос о создании автоматизированной системы управления дорожным движением, которая позволит координировать работу светофоров, создавая «зелёную волну» для транспортных средств. Помимо этого, будет отслеживаться в онлайн-режиме состояние светофорных объектов.

Власти сообщают, что за счёт федеральной поддержки планируется модернизировать и установить 93 светофора, в том числе в 2022 году — 59, в 2023 — 34. Также разрабатывается план по увеличению на трассах комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

После ДТП в Николаевском районе Ульяновской области с участием автобуса и двух фур, жертвами которого стали 16 человек, начался комплекс профилактических мероприятий. На трассах идут проверки соблюдения режима труда и отдыха дальнобойщиков, правил ведения путевой документации. Данные вопросы также были обсуждены на рабочей встрече с региональным союзом перевозчиков.

Напомним, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, говоря о вероятных причинах аварии 21 августа с 16-ю погибшими, отметил, что у водителя фуры, врезавшейся в автобус и прижавшей его к другому грузовику, мог произойти сердечный приступ.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в январе–июле 2022 года пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок сократился на 13,1%, число пассажиров сократилось на 5%.

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