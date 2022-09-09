Москва, , 16:08 — REGNUM В ответ на введение потолка цены на газ Россия, вероятно, откажется от поставок в ЕС по «Северному потоку» и через территорию б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил приглашённый профессор РЭШ Александр Маланичев.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На введение потолка цены на газ Россия, вероятно, откажется от поставок в Европу по Северному потоку и через [территорию б. УССР]. При текущих доходах от продажи нефти потеря от экспорта газа в Европу окажется незначительной. Дружественные страны — Турция, Сербия и Венгрия — продолжат получать газ по «Турецкому потоку», – сказал Маланичев. — Если российский газ перестанет поступать в Европу, цены на него существенно вырастут до 4000-5000 тысяч долларов за кубический метр, что усилит инфляционное давление на промышленное производство и домохозяйства. Это приведёт к усилению европейской рецессии».

При этом он подчеркнул, что введение потолка цен на газ, вероятно, потребует единогласного одобрения 27 стран ЕС, если оно будет рассматриваться как санкция.

«Но согласия по потолку среди европейских стран нет. Против выступают Венгрия, Словакия и Бельгия, Германия колеблется. Польша и Италия решили подойти к вопросу фундаментальные и предлагают ввести потолок на цену газа из любого источника, что грозит потерей еще большего объема предложения и большей глубиной рецессии», — сказал Маланичев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бельгия выступила против введения в Европейском союзе потолка цен только на российский газ.

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