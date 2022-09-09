Владимир, 9 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Явка избирателей 9 сентября по состоянию на 15:00 во Владимирской области составила 6,68%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В выборах губернатора уже приняли участие 72 873 избирателя. Работают 982 избирательных участка, три из которых находятся в местах временного нахождения избирателей — областной больнице, больнице скорой помощи Владимира и центральной больнице Коврова.

По данным территориальных комиссий области на участках в дни голосования работает 1 549 наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в списки для голосования на должность главы Владимирской области внесено пять кандидатов.