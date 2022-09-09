Москва, 9 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экономической политике предложил Совету Думы продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы до 1 октября 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Напомним, законопроект депутата Госдумы Артёма Кирьянова («Единая Россия») при рассмотрении в первом чтении на внеочередном заседании палаты парламента вызвал критику со стороны депутатов Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди». После документ обсуждали на различных слушаниях с представителями отрасли и региональных властей.

Согласно законопроекту, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений, в частности, будет получать данные об объёмах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией этих конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Предложить Совету Государственной думы продлить до 1 октября 2022 года срок представления поправок к проекту федерального закона № 160 605-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», принятому в первом чтении 15 июля 2022 года», — говорится в решении комитета.