Москва, 9 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В России от кризиса менее всего пострадает сфера услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Татьяна Ветрова.

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«В РФ предложение и качество товаров будет снижаться, но крайне неравномерно в разных отраслях, — сказала она. — Менее всего из-за кризиса пострадает сфера услуг. Так, в бьюти-сфере, на рынке образовательных услуг, в телекоме, туризме (санаторно- курортное лечение и внутренний туризм) явных последствий кризиса не ожидается. Что касается товарного рынка, то он более чувствителен к текущей ситуации и уходу крупных западных поставщиков».

С одной стороны, как отметила Ветрова, российские производители активно наращивают производство продуктов питания, обеспечив жителей РФ основным продовольствием.

«Дефицита и пустых полок, которых многие так боялись, не наблюдается, — подчеркнула Ветрова. — С другой стороны, Минпромторг РФ выражает обеспокоенность теми отраслями промышленности, где доля импорта составляла от 65% и выше. Они наиболее сильно нуждаются в импортозамещении. Это такие отрасли, как самолетостроение, станко- и приборостроение, электроника (производство ПО и «железа»), тяжелое машиностроение, фармацевтика и так далее. Эти сферы значимо зависят от западных технологий и комплектующих, а значит, импортозамещение не будет быстрым».

Еще один важный момент, на который обратила внимание эксперт — это изменение планки ожиданий российских потребителей.

«Согласно данным исследовательской компании IPSOS, во II квартале 2022 года для жителей РФ 16+ снизилась важность качества при выборе товара, они стали искать менее дорогие продукты и товары. Снизилось число тех, кто готов платить больше за хорошее качество или переплачивать за продукцию известной фирмы. Наблюдается рост доли тех, кто предпочитает российскую продукцию», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России результате санкционного давления и разрыва логистических цепочек и процессов увеличились издержки производства многих товаров.