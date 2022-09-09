Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга показали, как будет выглядеть единый платёжный документ за услуги ЖКХ. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Пресс-служба жилищного комитета Санкт-Петербурга Макет единой квитанции за услуги ЖКХ

Квитанции в 2023 году будет распространять единый расчётный центр. Платёжный документ будут вводить постепенно. Собственникам будут приходить белая и розовые квитанции. В качестве расчётного центра будет указан «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».

Итоговая сумма к оплате будет размещена в правом верхнем углу. Далее будет уточнение: текущие начисления, долг на начало периода и набежавшие пени.

Собственник сможет ознакомиться с показаниями индивидуальных приборов учета за отопление, электричество, горячую и холодную воду. Внесли и поле, куда можно будет внести текущие показания. Жители Петербурга смогут узнать и об имеющейся задолженности по каждому тарифу.

Если плательщик захочет получить более подробную информацию, он сможет зайти в личный кабинет на сайте «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» и запросить справку. Также это можно сделать при личном обращении.

В платёжках укажут имеющиеся перерасчёты, о поставщиках услуг и обслуживающих организациях с контактными данными. Далее следует строка добровольного страхования жилья.

Напомним, что ранее в Петербурге рассказали, как могут повыситься тарифы на коммунальные услуги в июле 2023 году. Повышение может составить от 3% до 9% в зависимости от услуги.