Пенза, 9 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. К Международному дню красоты (9 сентября) в Пензенской области подсчитали, сколько в среднем тратит женщина на создание привлекательного образа. Стоимость отдельных товаров и услуг в регионе публикует Пензастат.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женщины в салоне красоты

Так, средняя цена за 100 мл крема для лица составит в регионе 571 рубль, для рук — 123 рубля. Тушь для ресниц стоит 507 рублей, туалетная вода — 3120 рублей за 100 мл. Цена модельной стрижки в женском зале в Пензенской области составила 467 рублей. На оплату маникюра необходимо в среднем 359 рублей. Занятия в плавательном бассейне или клубная карта в фитнес-клуб обойдутся в 1454 и 1031 рубль за месяц соответственно.

Цены указаны за июль 2022 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, среди представителей разных профессий в России больше всего красивых мужчин — среди актёров (20%) и военных (85), красивых женщин — среди актрис (23%) и врачей (10%).

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