Брюссель, 9 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Не все проблемные моменты по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО удалось решить с Турцией, сообщил 9 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

NATO Йенс Столтенберг

Отметив, что разногласия имеются, но что обычно с ними удавалось справиться, Столтенберг сказал, что приём двух новых стран — членов на этот раз идёт быстро, это самый быстрый процесс приёма в НАТО.

Генсек НАТО добавил, что 24 из 30 стран альянса, в том числе США, «уже ратифицировали протокол о вступлении».

Йенс Столтенберг «Но также важно, чтобы мы воспринимали озабоченности всех государств НАТО в сфере безопасности всерьёз, поскольку ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция».

Напомним, Турция согласилась на приём в НАТО Швеции и Финляндии, поставив условия, касающиеся курдского вопроса и курдских организаций, считающихся в республике террористическими.