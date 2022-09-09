Тбилиси, 9 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» продолжит обсуждение снижения избирательного порога на будущих выборах в парламент Грузии, если оппозиционные партии откажутся от деструктивной политики. Об этом 9 сентября заявил журналистам председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Парламент готовится рассматривать законопроект об изменении порядка избрания генерального прокурора в рамках исполнения условий для получения кандидатства в ЕС. Для его принятия требуется конституционное большинство, но ряд партий заявили, что поддержат проект закона только после снижения избирательного порога.

«Немного неловко слышать, когда выполнение 12 рекомендаций связывают с тем, попадёшь ли ты в парламент с высоким или низким барьером, — сказал Кадагишвили. — Если оппозиция не будет склонна к революционному и саботажному сценарию, то мы продолжим идти к компромиссным решениям и обсуждать этот вопрос».

Стоит отметить, что в 2020 году в Грузии разово снизили проходной барьер на парламентских выборах до 1%. Благодаря этому в парламент прошли девять партий, а не две, как было бы при пятипроцентном барьере.