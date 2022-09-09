Джакарта, , 16:01 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан заявил, что возьмет небольшой перерыв после истечения срока полномочий 16 октября 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

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«Дай бог, мы еще встретимся позже. Нам суждено вернуться сюда еще раз, хотя время еще не будет известно, но точно в следующем месяце я возьму перерыв. С задачей губернатора я справился», — заявил губернатор.

Губернатор подтвердил, что в настоящее время сосредоточен только на завершении работы в Джакарте и не думает ни о чем другом.

Срок полномочий Аниеса Басведана на посту губернатора истекает 16 октября 2022 года. Новый губернатор будет определен после региональных выборов 2024 года.