Москва, , 16:00 — REGNUM Российский певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Третье сентября». Об этом пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на журналистку Алёну Жигалову.

Игорь Николаев Цитата из интервью для проекта «Между нами»

Отмечается, что данный бренд можно будет использовать в услугах онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, музыкального образования и музыкотерапии, а также в выпуске музыкальной продукции. Стоит отметить, что Николаев является автором текста оригинальной песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Егор Крид (Егор Булаткин) и Михаил Шуфутинский записали обновлённую версию хита «Третье сентября». Премьера работы состоялась 2 сентября 2022 года.

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