Москва, 9 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Российский певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Третье сентября». Об этом пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на журналистку Алёну Жигалову.

Цитата из интервью для проекта «Между нами» Игорь Николаев

Отмечается, что данный бренд можно будет использовать в услугах онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, музыкального образования и музыкотерапии, а также в выпуске музыкальной продукции. Стоит отметить, что Николаев является автором текста оригинальной песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Егор Крид (Егор Булаткин) и Михаил Шуфутинский записали обновлённую версию хита «Третье сентября». Премьера работы состоялась 2 сентября 2022 года.