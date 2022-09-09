Серов, Свердловская область, 9 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Причиной массовой заболеваемости энтеровирусрм в Серове Свердловской области стал завоз вируса из-за рубежа и соседних субъектов России. Об этом в ходе пресс-конференции 9 сентября сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Cdc.gov Энтеровирус под электронным микроскопом

Вирус был завезён из Югры, Египта и Турции. Около 90% заболевших оказались детьми. Вирус быстро распространился в детских коллективах.

Также главный санитарный врач региона объяснил, почему вспышка заболевания произошла именно в Серове.

«Дело в том, что в Серове последнее время почти не регистрировались случаи энтеровирусной инфекции. Поэтому за последние годы там сформировалась неиммунная прослойка. Вирус, попав на «горючий материал», развернулся» — отметил Козловских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле–августе жители Серова начали жаловаться на сыпь. У 98 свердловчан диагностировали энтеровирусную инфекцию.