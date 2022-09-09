Чебоксары, 9 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Зарубежные санкции повлияли на «многие процессы жизнедеятельности», но при этом «сделали нас сильнее». Быстрая переналадка логистических цепочек позволила в сжатые сроки «достаточно быстро всё нивелировать». И в скором времени будут «совершенно иные, позитивные результаты», чем прогнозировали внешние эксперты. Такое мнение высказал на фестивале юношеской прессы «Волжские встречи» глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Оценивая последствия санкционного давления, руководитель региона констатировал, что они оказали влияние на «многие процессы жизнедеятельности», в том числе в целом на развитие экономики и социальной сферы.

Наталия Николаева ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев на международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи»

«Но как говорится, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. И санкции нас сделали сильнее. И эта сила набирает обороты. Я думаю, что существенные результаты мы увидим через 1 — 2 года, потому что сейчас запущено очень много колоссальных, важных процессов в области инноваций и инвестиций как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов. Речь идёт, как модно сейчас говорить, о суверенитете в различных сферах нашей жизнедеятельности — технологической, финансовой, продовольственной и других жизненно важных для страны сферах», — сказал Олег Николаев.

Руководитель республики напомнил, что «определённые сложности» возникли в тех направлениях, которые не смогли обеспечить собственными ресурсами или своевременно диверсифицировать.

«Но возможности современных коммуникаций и быстрая переналадка логистических цепочек позволили достаточно быстро всё это нивелировать — прежде всего, за счёт внутренних возможностей, за счёт вовлечения в этот процесс тех стран, которые отказались поддержать линию США и коллективного Запада. Поэтому я думаю, что уже в ближайшее время мы увидим совершенно иные, более позитивные результаты, чем первоначально прогнозировали внешние эксперты», — полагает Олег Николаев.

Аргументируя позицию, он отметил, что в условиях санкционного давления не были изменены президентские решения:

«Мы не сбавили темпы по реализации национальных проектов, строительства социальных объектов, модернизации первичного звена здравоохранения, капитального ремонта школ, строительства новых объектов социальной сферы. Более того — запустили масштабную программу модернизации жилищно-коммунальной сферы и строительства дорог. Всё это позволит в ближайшие годы вернуть, если оно и пошатнулось, доверие со стороны инвесторов, прежде всего, внутренних, и наверстать упущенное».