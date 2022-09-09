Брянск, 9 сентября 2022, 16:08 — REGNUM Партия новых троллейбусов от вологодского завода так и не поступила в Брянск. Контракт с поставщиком будет расторгнут, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе администрации города.
Предприятие «Транс-Альфа» после победы в электронных торгах должно было поставить в Брянск 36 троллейбусов, причём 34 из них ещё до 1 июля 2022 года. В июне поставщик сослался на внешние факторы и попросил сдвинуть срок на второе полугодие. Администрация Брянска дала возможность вологодскому заводу исполнить заказ, однако за каждый день просрочки контракта поставщику начисляется штраф. В Брянск прибыли только две единицы нового транспорта.
По словам гендиректора «Торгового дома «Транс-Альфа» Ивана Цыганкова, несмотря на смену поставщиков, все материалы и комплектующие для производства троллейбусов приобретены, но в начале недели на заводе «произошла авария по электроснабжению, её устранят к выходным». Представитель пообещал до конца 2022 года поставить Брянску 15 троллейбусов, а по остальным «обсудить график в 2023 году».
Как сообщало ИА REGNUM, регион вошёл в федеральную программу развития общественного транспорта, в рамках реализации инфраструктурного проекта для Брянска приобретут 64 троллейбуса в лизинг.