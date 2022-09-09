Москва, 9 сентября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Восемь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, 153 района с живой силой и техникой поразили российские войска в ходе спецоперации в б. УССР. Об этом сообщает Минобороны России 9 сентября в ежедневной сводке.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации в б. УССР

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки пункты управления ВСУ поражены у населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог Днепропетровской области и Гуляй Поле Запорожской области.

Также поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, высокоточными ударами ВКС России свыше 50 националистов ликвидированы в Харьковской области и ДНР.

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