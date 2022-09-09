Варшава, 9 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пришёл на Экономический форум в Карпаче в рваной обуви. Видеозаписи и фотографии этого 9 сентября опубликованы в польских СМИ и соцсетях.

Aargambit Ярослав Качиньский

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, что польский политик сидит на указанном мероприятии в ботинках, у которых фактически отрывается подошва.

При этом ряд польских пользователей заявил, что ранее Ярослав Качиньский якобы появлялся на публике в разных ботинках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что цены на газ на уровне Евросоюза должны быть ограничены не только на импорт из России, а на топливо, поступающее от всех поставщиков.