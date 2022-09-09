Ижевск, 9 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Удмуртия готова к отопительному периоду на 95%. Об этом заявил и. о. главы минстроя республики Ришат Ибрагимов.

Kuzpress.ru Без отопления

По его словам, акты готовности к отопительному сезону получили около 10 тыс. объектов жилищно-коммунального комплекса. Из них около 9 тыс. — паспорта готовности.

В срок до 15 ноября паспорта готовности к зиме должны получить все города и районы республики.

Ибрагимов подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону была начата еще в летние месяцы, на эти цели было выделено 163,7 млн рублей. При этом в ближайший месяц объем средств будет увеличен еще на 83,6 млн рублей, что позволит провести дополнительные работы на объектах тепло- и водоснабжения в республике.

На случай внештатных ситуаций предприятия ЖКХ сформировали 380 аварийных бригад, подготовлено 599 резервных источников электроэнергии. Подготовлены запасы основного и резервного видов топлива, а также аварийный запас материальных ресурсов на 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября отопление начали подавать в социальные учреждения Ижевска. 8 и 9 сентября также в школы, детские сады и больницы начали подачу тепла в 15 городах и районах республики.